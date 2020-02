M

ientras Antonio Mohamed, técnico de Rayados, empieza como buen argentino (de los de su tipo, porque hay otros tipos mucho más serios) a vender su discurso de que el campeón del futbol mexicano se va a recuperar y bla, bla, bla, luego de que Monterrey ha tenido el peor inicio de su historia después de haber sido campeón la campaña anterior, y en Guadalajara se siguen echando la culpa unos a otros para quedar bien con Ricardo Peláez, en otros lugares, donde hablan menos y trabajan más, las cosas empiezan a funcionar. En particular, en Cruz Azul y Pumas.

Y El fin de semana del futbol mexicano dejó interesantes temas para desmenuzar. La paliza que le dio Tigres a Guadalajara, con todo y el rollo permanente que echa su presidente deportivo, deja en claro y mantiene la situación de que los billetes no compran campeonatos, más cuando se compra cantidad y no calidad. Chivas no necesitaba una bola de chavitos que tal vez algún día lleguen a ser figuras, comprados a precios escandalosos, sino jugadores que de verdad pudieran fortalecer al equipo y que no se anduvieran quejando por abajo del agua con sus cuates de que el sistema de Tena es muy complicado . No, pues sí, que jueguen a lo que quieran y con el sistema que se les dé la gana, pero que ganen.

Hace varios años (casi 20), en una entrevista el entonces técnico del América Alfio Basile, que hizo campeón de la Concacaf a las Águilas, dijo que servía de poco darle indicaciones a los jugadores antes del partido y plantear una alineación, porque la mayoría de las veces, los jugadores se movían hacía donde querían y hacían, literalmente, lo que se les pega la gana en la cancha . Tal vez eso debería de suceder ya con el Guadalajara, que después de que no caminaba, eliminado en la Copa Mx y demás, le hicieron una goliza en su visita al Vol cá n...

Luego, Rayados, que no ha podido ganar ninguno de los cinco partidos de liga que ha disputado, con un pobrísimo saldo de dos empates y tres derrotas, tendría que ganar 25 puntos de los 36 que aún le faltan por disputar esta campaña para alcanzar los 27 con los que se coló a la liguilla la temporada pasada, es decir, en 12 partidos necesitaría más o menos siete u ocho victorias y tres empates para meterse de nuevo, según cuenta la historia de la Liga Mx, en octavo sitio. Veremos si el rollo alcanza y de pronto el campeón se vuelve invencible.