ún no toma forma el año, pero los videntes financieros ya hacen sus apuestas: si bien va, auguran, en 2020 la economía mexicana crecería –por llamarle así– alrededor de 1 por ciento, con ganas de que se reduzca esa de por sí enclenque proporción. Y en la medida en que el estilo de hacer las cosas no se modifique, los resultados no tendrán por qué ser distintos a los de siempre.

La Secretaría de Hacienda mantiene su pronóstico de crecimiento para este año (entre 1.5 y 2 por ciento), pero el promedio de los 27 videntes financieros reseñados por el Cen-tro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados a duras penas llega a uno por ciento (la mayor estimación es la del Grupo Financiero BBVA, con 1.5 por ciento, y la de menor rango corresponde a BNP-Paribas, con 0.6 por ciento).

En cualquier caso, la constante de los videntes es que ven muy lejana la posibilidad de que se concrete el 4 por ciento de crecimiento ofrecido por la administración actual, aunque –dicen en Palacio Nacional– falta mucho por ver en la estrategia gubernamental de avance.

En vía de mientras, el CEFP prevé recuperación moderada para 2020 y repunte de 1 por ciento asociado a los siguientes factores: la aprobación del T-MEC; reactivación del consumo privado impulsado por la confianza del consumidor; más ingresos por remesas y un aumento de la masa salarial; así como por ligera alza en las actividades terciarias; no obstante, se espera que la inversión permanezca estancada (léase: el motor no enciende). Pese a lo anterior, se considera que el balance de riesgos para el crecimiento siga sesgado a la baja.

Por otra parte, el mercado laboral exhibió resultados estables al cierre de 2019. En el periodo enero-diciembre se generaron, en promedio, 457 mil 402 plazas registradas en el IMSS, cifra menor a las del año pasado, cuando se registraron, en promedio, 779 mil 019 puestos. Respecto de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado (enero, 2020), se anticipa para 2019 y 2020, en promedio, 381 y 441 mil nuevos empleos formales, respectivamente.