e les detuvo el reloj en el año 2000? Estaría bueno que lo pusieran a tiempo. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dice que propondrá al presidente López Obrador una iniciativa con enfoque social . Contiene 15 puntos. En materia fiscal, de acuerdo con el presidente del Instituto, Ángel García-Lascurain, plantea disminuir la tasa del impuesto sobre la renta corporativo de 30 por ciento a 23 por ciento y aplicar un IVA de 16 por ciento generalizado, incluyendo alimentos y medicinas, pero con una canasta básica exenta para no afectar a las personas de menores ingresos. Esa fue la propuesta de Vicente Fox, con la promesa de que devolvería el IVA copeteado a los consumidores pero no prosperó. Calderón volvió a insistir en el asunto y fracasó. Peña Nieto prefirió no tocarlo. López Obrador narra una anécdota. Cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Fox lo invitó a comer para proponerle el aumento de impuestos. Lo quiso enganchar con el cuento del copeteado . Le dije no, ya cuando se les devuelva, van a estar todos muertos . Lo que sí es muy atendible es el punto en que el Instituto se refiere al combate a la corrupción. Es una tarea de todos.

El litigio de los 400 millones

Las calamidades nunca llegan solas, dicen por ahí. Carlos Ahumada resulta victorioso en un largo litigio y podría reclamar el pago de 400 millones de pesos –¿más intereses?– de un préstamo que hizo al PRD cuando era presidido por Rosario Robles. Eran días de vino y rosas. Sin embargo, han caído en desgracia. Ella, ustedes saben dónde la tienen guardada; el PRD está en quiebra y a un tris de desaparecer. Los Chuchos acabaron al partido que llegó a ser la segunda fuerza política. De acuerdo a fuentes judiciales, Ahumada puede emprender acciones de cobro contra el PRD y si no tiene bienes que respondan, el camino es que trate de cobrar con cargo al patrimonio personal de los que expidieron el pagaré.

Pasos en la azotea

El madruguete en el INE sigue haciendo ruido en redes sociales. Ahora se sabe que la prisa de Lorenzo Córdova por alargar el periodo del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, es porque el contralor interno, Jesús George Zamora, le está abriendo agujeros al blindaje que guarda información confidencial sobre el manejo de recursos. Necesitan fortalecerse. Hay zonas grises en los contratos de proveeduría. Aunque ya no está en el organigrama Claudia García González, ex directora de Difusión y Campañas Institucionales, y esposa de Jacobo Molina, presuntamente sigue haciendo sentir su influencia en las decisiones. El comisionado José Roberto Ruiz Saldaña no ha quitado el dedo del renglón. Escribió ayer este tuit: “La indignación popular por la relección fraudulenta del secretario ejecutivo del @INEMexico no la va a reconocer @lorenzocordovav. No entiende ni entenderá lo grotesco de esa burla a la ley, ni reconocerá su uso faccioso de la Institución y el atropello a la democracia misma”.