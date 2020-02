Solicita ayuda por robo de combi en Coyoacán

laudia Sheinbaum Pardo, Alejandro Gertz Manero, Ernestina Godoy Ramos, Manuel Negrete Arias: estimados ciudadanos representantes del poder público en la Ciudad de México y en la República: Soy vecina de Coyoacán desde hace 50 años y fui víctima de un atropello.

El 2 de febrero, en la calle de Convento, cerca del número 104, casi esquina con Héroes del 47, me robaron mi camioneta combi roja, modelo 1991, placas YVD608 de Veracruz.

El vehículo ha sido mi compañero por muchos años. Es mi herramienta de trabajo, forma parte de mi familia y de esta alcaldía.

¡Hay cámaras!, y me dicen los policías, que aún no la encuentran. Rechazo las versiones de los agentes. No quieren encontrarla, porque cuando ellos se proponen algo lo logran. Esto lo sabemos todos. No podemos vivir en esta desconfianza.

Con el debido respeto pido a las autoridades no perderse en generalidades políticas. Cada uno de nosotros quiere saber que hay gobierno digno, eficaz, que atiende nuestros problemas. Pelearé por mi combi, hasta las últimas consecuencias. Agradeceré la atención y el apoyo que me puedan dar en este asunto.

Adriana Becerra O’Leary

Adiós al profesor Isaías Cano Morales

El 6 de febrero falleció el profesor Isaías Cano Morales, egresado de la Normal Rural de Tenería (estado de México); ya en el Distrito Federal participó, en 1958, en la histórica toma de la SEP y en el paro de labores de más de 30 días, por los maestros de primaria y educadoras del entonces Distrito Federal, acciones encabezadas por Othón Salazar, que derivaron en la conquista de un aumento salarial, que se hizo extensivo a todo el país.

Isaías fue dirigente delegacional de la sección 9 del SNTE y en los años 80 fue electo comisario de El Seguro del Maestro, sociedad mutualista de funcionamiento democrático, honesto y eficaz.

Radicaba en Cuernavaca desde hace décadas; fue diputado en Morelos por el PRD. Escribía para La Jornada Morelos y estaba empeñado en la necesaria regeneración del partido Morena. Lo despedimos con reconocimiento y afecto.

MRM: Iván García Solís, Carlos Terrazo, Jesús Ríos, Araceli Castellanos, Antonio Sánchez, Austreberto Román y Flor de María Eguía-Lis

