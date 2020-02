Yolanda Chio

Martes 11 de febrero de 2020, p. 25

Monterrey, NL., La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, presentó este lunes su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 22 años de militar en el tricolor, y dejó entrever que contenderá por la gubernatura en las elecciones de 2021.

La presidenta municipal entregó su dimisión por escrito ayer por la mañana ante el Comité Directivo Estatal priísta, aduciendo que su perspectiva política ya no era compatible con la del Revolucionario Institucional.

Mi visión de gobierno cada vez está más centrada en escuchar y mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo como misión esencial crear y aportar valor a las comunidades que sirvo , acotó.

A mediodía, Clara Luz Flores ofreció una conferencia de prensa en el palacio municipal de Escobedo, donde reiteró que el tricolor se desarrolló de forma antagónica a sus ideales.

Lo dije en la carta: el PRI ha tenido una evolución que no es compatible con mi manera de pensar de lo que se debe hacer como servidores públicos, y bueno, cambió esa dirección y por eso tomé la decisión , dijo.

Luego que corrió la versión de que se uniría a Morena para buscar la gubernatura de Nuevo León, manifestó que tras la confirmación de su salida del PRI ha recibido ofertas de diversos institutos para unirse a sus filas.

Para mí sería un honor el cargo de la gubernatura, pero no tengo ninguna propuesta oficial por parte de Morena. Ha habido algunos otros partidos que, y sobre todo la mañana de hoy (ayer), muchos otros partidos que se han acercado, que también pueden ser, pero bueno, no he tenido ningún acercamiento oficial .