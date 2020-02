Notimex

Periódico La Jornada

Martes 11 de febrero de 2020, p. a12

El defensa uruguayo Sebastián Cáceres aceptó que fue una gran sorpresa para él que un equipo de la jerarquía del América se interesara en sus servicios, por lo que espera responder de la mejor forma a ese voto de confianza.

Me impresionó que un cuadro tan grande apostara por mí, sé que tiene un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional , declaró el charrúa este lunes a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Indicó que dicha situación lo obliga a tratar de sumar lo que más pueda para el equipo porque para eso me trajeron, quiero estar a la altura. Desde que hablé con (Federico) Viñas me dijo que era otro mundo, que el América no se podía comparar nada con lo que había en Uruguay y la verdad es que, hablando también con mi representante, yo quedé muy sorprendido .

En tanto, el también uruguayo Federico Viñas descartó que, ante las múltiples bajas por lesión que tiene el América, él sea la esperanza a la ofensiva, ya que eso es algo que corresponde a todo el equipo.