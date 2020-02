Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 11 de febrero de 2020, p. 7

La normalización de la violencia es tema de reflexión en la propuesta teatral Un torso, mierda y el secreto del carnicero, del dramaturgo Alejandro Ricaño, que con dirección de Sisu González presenta breve temporada en el Centro Cultural El Hormiguero.

Es 1896 en París, año del estreno de la controvertida obra Ubú rey, del francés Alfred Jarry, cuando ocurre una singular historia de ‘‘amor, dependencia y violencia” entre dos personas infelices: Felicia y Marcel.

Ella es hija de una prostituta asesinada en un muelle del río Sena y él, el autor del crimen, quien para mantener la inspiración como escritor decide volver a matar, siendo Felicia su próxima víctima.

Esa es la trama de la obra de la iniciativa teatral en la que participan estudiantes y egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofíay Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México que hurgan en torno a la normalización de la violencia.

En entrevista con La Jornada, Sisu González explica que se trata de una farsa en la que las acciones y los gestos explosivos involucran al espectador con la finalidad de que asuma una postura crítica frente a esa historia.

Diálogo directo de los protagonistas con el público

El protagonista es Marcel, joven dramaturgo que siente profunda envidia y rencor hacia Alfred Jarry, quien en su afán de escribir la obra de teatro perfecta y en medio de su frustración destaza a una prostituta. Después de ese crimen escribe lo que para él es un maravilloso texto. No obstante, sabe que no lo puede mostrar en público porque lo delataría. Al mismo tiempo siente que no puede escribir nada más, por lo que decide volver a matar.