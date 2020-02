Consideré algunas otras posibilidades de hacerlo clandestinamente , dijo Ana a Reuters el viernes desde su cama, donde la ayudaba una enfermera. Pero en todas había riesgo (...) porque yo no puedo abrir la puerta y recibir a alguien que me ayude a morir. No puedo pedirle a algún familiar que cometa un delito.

La eutanasia no es permitida en muchos países y la Iglesia Católica se opone con vehemencia a su práctica. En Latinoamérica, Colombia permite este procedimiento bajo ciertas condiciones.

Abogados de la Defensoría del Pueblo en Perú han asumido el caso y argumentan que no darle la opción de morir es inconstitucional y viola su derecho a una vida digna. Una corte constitucional va a examinar el caso.

Nosotros construimos nuestra historia de vida con nuestras decisiones y no es posible que en el epílogo de la existencia, en un contexto como este, no podamos tener la capacidad de tomar esa decisión de morir , dijo Walter Gutiérrez, defensor público, en una conferencia de prensa el viernes.

El caso de Estrada logró notoriedad gracias a un blog que ella escribió narrando su vida con la enfermedad. Los textos los escribía lentamente y mientras sus músculos perdían fuerza.