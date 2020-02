El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, pidió que para este año los responsables del programa de fertilizante a nivel federal no vean a los ayuntamientos como enemigos y aclaró que no se deben meter las manos para politizar su distribución entre campesinos.

Aclaró que no desea manejar ninguna cifra, pero sí quiero que el fertilizante llegue bien a los municipios, que no se politice . Por eso propuso que no se crea que los ayuntamientos o el gobierno estatal son enemigos, quiero que hagamos una operación colectiva con respeto .

Comentó que en la reunión planteó hacer una gira por las regiones para explicar cómo podemos mejorar el programa de fertilizante, que no existan los mismos problemas del año pasado y que haya mayor inclusión.

Dijo que espera la visita de García Winder a la entidad el próximo miércoles para continuar en la mejora de los detalles de operación del programa.