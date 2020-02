E

s absolutamente discutible la aseveración obradorista de que el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, se ha portado al cien . El Presidente de México agradeció así, en una especie de exoneración general, al miembro del grupo que ha administrado de manera nociva la importante entidad federativa, con Enrique Peña Nieto como la mayor pieza colocada en el tablero nacional de 2012 a 2018: Saben que no soy palero, no soy barbero, no soy lambiscón. Ya sé que algunos no les va a gustar, pero mi pecho no es bodega. Se ha portado al 100 el gobernador del estado de México , dijo López Obrador en el contexto de la adhesión de Del Mazo a los convenios con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, a diferencia de los retobos de los gobernadores panistas sobre el mismo tema sanitario (nota de Montserrat García en la OEM-Informex https://bit.ly/2HaqxXm)./

Las amables palabras de López Obrador hacia Del Mazo contrastan con la cruda realidad de un estado donde se tienen altos índices de feminicidios, violaciones, robos y agresiones en vehículos de transporte público urbano y el dominio generalizado de cárteles delictivos y de grupos e individuos dedicados a amenazar, cobrar derecho de piso , secuestrar y asesinar. La corrupción y el abuso son otros signos distintivos de lo que se vive en la importante entidad federativa donde Del Mazo ha ido cooptando a la bancada de Morena en el congreso estatal para que apruebe las políticas de ese mandatario priísta que parece haber canjeado un plácido cumplimiento de su periodo oficial a cambio de facilitar o no obstruir una alternancia a favor de Morena en la próxima sucesión gubernamental mexiquense.