orenzo Córdova siente que el poder –y el manejo del multimillonario presupuesto del Instituto Nacional Electoral– se le escapa de las manos. Ha tenido a su lado muchos años al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. Sólo que están por llegar cuatro nuevos consejeros electorales antes de que termine el segundo periodo de su incondicional. Lo legal sería que el sustituto de Jacobo Molina fuera electo con la participación de los nuevos consejeros, conforme a la nueva correlación de fuerzas. Pero ese es un riesgo que Lorenzo Córdova no se puede permitir; su aliado está en el secreto de los presupuestos, incluidos los negocios inmobiliarios. Así que le ganó la desesperación e hizo una relección anticipada del secretario, que en opinión del consejero José Roberto Ruiz Saldaña es un fraude a la ley. Estamos ante el caso de que el INE, y su ancestro el IFE, tantas veces cuestionado por solapar o incurrir en elecciones irregulares, comete un fraude electoral contra el propio INE. El consejero Ruiz Saldaña añadió otra a su denuncia inicial: “En la ratificación (sic) fraudulenta del secretario ejecutivo del @INEMexico que @lorenzocordovav tenga la valentía por lo menos de no hacer lo que hace en nombre de la democracia, de la defensa del INE y de la ley. Quien más se llena la boca en defenderlo es su principal victimario”. Ayer saltó en defensa de Lorenzo ¿adivinen quién? Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. ¿En manos de quién terminó el instituto?

Ombudsman social

Asunto: coyotes en Semovi

A pesar del esfuerzo de la Dra. Claudia Sheinbaum y funcionarios de su gabinete, hay fuego amigo que busca entorpecer el proceso de limpieza y prontitud en los trámites. Acudí a las oficinas de la Semovi (Insurgentes), para obtener la renovación de la tarjeta de circulación. Lo primero que uno encuentra, un atento empleado que pregunta que si ya hice el pago de derechos pero no se puede hacer el trámite, pues la Tesorería de la Ciudad tiene deficiencias en sus sistemas y no informa oportunamente a las diferentes dependencias (en este caso Semovi) de los pagos realizados por los usuarios de los servicios, por lo que como ellos no pueden comprobar que el pago ya se encuentra efectuado (a pesar de que uno lleva el comprobante físico del pago), los trámites están suspendidos, hasta que la Tesorería resuelva su problema informático. Es de verdad increíble que esto suceda y que además advierten que no saben cuánto tiempo tome la regularización del servicio. Es molesto que los de arriba, como dice el Presidente, estén trabajando hasta sábados y domingos y los de la maquinaria de abajo no pongan su empeño de sacar y mover al elefante de su postración y burocracia.

Eliseo M. Baqueiro /CDMX

R: Abundan los coyotes. Es tan evidente lo que está ocurriendo que resulta inexplicable que no actúe el titular de Semovi, Andrés Lajous Loaeza.

Twiteratti

La sucia maniobra de Lorenzo Córdova opaca nuestra democracia y confirma en buena medida porque los mexicanos desconfiamos de esta institución cara, ineficaz y desprestigiada. Democracia en crisis si no se puede confiar en el árbitro electoral.

@Iván Gidi

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com