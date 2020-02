Acudí a la administración de la unidad en dos ocasiones, el mes pasado, pero no hubo quien pudiera darme una respuesta favorable.

Zoé Robledo, director del IMSS: El 28 de diciembre se publicó en esta sección una petición, debido a que en la unidad de medicina familiar 11, de la Ciudad de México, no se estaba abasteciendo quetiapina. Desde noviembre pasado se han emitido recetas, sin ser surtidas aún. Mediante la Pet-19026942-T3X7J, la Coordinación de Atención al Derechohabiente se dio por enterada de la situación y derivó el caso, sin respuesta favorable.

No hay disponibilidad de servicios en las comunidades, como educación, atención médica, alimentos, centros de entretenimiento, etcétera; además, el pago por jornada laboral es, por lo general, menor en el campo.

La violencia de género es un problema que atañe a toda la comunidad (mujeres y hombres, estudiantes, maestros, investigadores, personal administrativo y autoridades), por lo que no son admisibles decisiones y actuaciones al margen de la misma.

El 6 de febrero me volvieron a extender una receta con quetiapina y sólo me informan que no hay.

En días recientes escuché sobre su compromiso de abastecer los medicamentos y no sé sí esté al tanto de estas irregularidades.

Olga Aguilar

Docentes, contra abuso de poder en la UAM

Los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la integridad física del compañero Edur Velasco Arregui.

El 5 de febrero, Edur comenzó una huelga de hambre para exigir la democratización de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el fin de los privilegios desmedidos de las autoridades, así como por el respeto de los derechos laborales de trabajadores de la universidad; una política de mejora salarial efectiva y el cumplimiento de los acuerdos bilaterales con que terminó la huelga universitaria de 2019.

Mañana se entregará un escrito ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se solicitarán medidas cautelares con miras a asegurar la integridad física y seguridad de Edur Velasco, ante las posibles represalias de las autoridades universitarias, de cara al traslado del campamento a las instalaciones de la unidad Azcapotzalco.

Requerimos la presencia de la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, para recibir personalmente la solicitud.

Grupo Salud y Conciencia, Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud y la Seguridad social, Yara María Álvarez R., Daniel Sandoval Cervantes, Enrique Gallegos, Selene Laguna, Blanca Estela Melgarito Rocha y 49 firmas más.

Invitación

Foro en favor de la niñez en materia de adopción

Se invita al Foro en favor de la niñez en materia de adopción, hoy, de 10 a 13 horas, en el Museo de la Ciudad de México. Se buscará dar seguridad jurídica a los procesos de adopción de menores y evitar que éstos sean víctimas de trata de personas, tráfico de orgános, corrupción, entre otros delitos.

En este foro de trabajo estarán presentes la diputada Lilia Rossbach Suárez; Esthela Damián, directora del Sistema Integral del Desarrollo de la Familia de la Ciudad de México; Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local; Armando Hernández, ex magistrado; Juana Brenda Pérez, procuradora federal de Protección a niñas, niños y adolescentes; Nelly Montealegre Díaz, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; Aurora González Celis, presidenta de Mejores Familias AC, y el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia