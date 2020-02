Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de febrero de 2020, p. 25

Guadalajara, Jal., Una pareja homosexual dio a conocer en redes sociales que el conductor de un autobús de la empresa Sistema Integrado de Transporte (Sitran) los acosó y los hizo bajar de la unidad luego de prohibirles que se besaran o abrazaran a bordo del vehículo.

El incidente, que el usuario de Facebook Martín Zapién –quien se identifica como abogado e integrante de la organización Parlamento Estatal de la Juventud Jalisco– publicó en su muro, ocurrió el sábado por la tarde a bordo del autobús de la ruta 63 con placas 724-753G.

“Un camionero me prohibió besarme con mi novio. Frenó en constantes ocasiones para evitar mi contacto con él, diciéndonos: ‘Aquí no anden haciendo esas cosas’, y además se burló de nosotros y me insultó como ‘maricón’. Cabe mencionar que a causa a sus acciones violentas para evitar que siguiera abrazándolo y besándolo, mi novio sufrió lesiones en la espalda”, escribió Zapién.

El inconforme pidió a Sitran, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a la Fiscalía de Derechos Humanos, tomar medidas de acuerdo con la ley, garantizando además que no vuelva a ocurrir una agresión homofóbica en el transporte público de Jalisco.