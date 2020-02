Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de febrero de 2020, p. 17

Para Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las pensiones son una bomba que explotó hace tiempo y la prueba está en los más de 30 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad y no tendrán acceso a una renta mensual en su vejez.

Por ello, subraya, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no debe patear el bote hacia adelante , como hicieron sus antecesores, y tiene que anotarse en la historia el gran logro de reformar el sistema.

En entrevista con La Jornada, el titular del organismo regulador y supervisor del sistema pensionario mexicano indicó que a partir de 2021 se retirarán bajo el esquema de cuentas individuales administradas por las Afore alrededor de 80 mil personas por año, las cuales, en su mayoría, recibirán una negativa de pensión o, en su defecto, obtendrán una mensualidad que no será suficiente para tener una vejez digna.

Datos de la misma Consar plantean que bajo el actual sistema sólo 26 por ciento de jubilados reunirán el requisito de las mil 250 semanas de cotización para acceder a una pensión.

De hecho, en 2021, de los 75 mil aforados que se retiren, sólo 750 tendrá el tiempo suficiente para reclamar una pensión, es decir, aquellos que desde 1997 no han salido nunca del sistema formal.

Asimismo, se espera que de los trabajadores que obtengan una pensión, ésta será equivalente a únicamente 30 por ciento de su último salario.

Ante ese escenario, Vela Dib dijo que “si hay una reforma en esta administración, debemos irnos moviendo ya, no porque los primeros aforados aparezcan el año próximo, sino porque es algo que toma tiempo. Vería con tristeza que este gobierno pospusiera una reforma de este calado. Otros han venido pateando el bote para adelante, por lo que creo que un gran acierto de esta administración sería no seguir ese ejemplo”.

Propuestas de mejora y solución

En ese sentido, el presidente de la Consar no asegura que este año habrá una reforma al sistema; no obstante, afirma que se cocinan cambios importantes , pues en días pasados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le pidió preparar un diagnóstico sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el cual debe estar acompañado de algunas propuestas de mejora o solución. Sin embargo, la dependencia no ha informado qué tan profundo quiere el análisis, es decir, si debe incluir sólo el esquema de las Afore o todos los que existen en el país.

No puedo dar detalles, pero es una buena noticia, porque lo que se está diciendo es que Hacienda pide que se revise el sistema a fondo, que esté basado en un buen diagnóstico, y a partir de ahí evaluar la reforma o cambios que involucren a todos los mexicanos. Estamos listos para presentar un abanico de propuestas , aseguró el funcionario.

Añadió que la SHCP no ha fijado una fecha límite para que la Consar entregue dicho diagnóstico; sin embargo, aseveró que lo más probable es que sea hacia el segundo semestre del año cuando la dependencia que encabeza Arturo Herrera presentará un primer borrador, el cual, añadió, lo ideal es que sea dado a conocer a los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a los actores económicos, políticos y sociales, los cuales pueden aportar opiniones constructivas.