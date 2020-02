Se opinó desde la ignorancia: bisnieto

Ulises Manrique Zapata, bisnieto del Caudillo del Sur, adelantó también que el 15 de febrero a las 11 horas se tiene programado realizar en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes una puesta en escena con unos 40 actores de la localidad de Quebrantadero, municipio de Axochiapan, quienes representarán la firma del Plan de Ayala de 1911 y la muerte del general Zapata.

Asimismo, añadió, se proyectará la película Los jinetes del tiempo (2015), del productor José Ramón Pedroza.

El recorrido de este domingo es la tercera visita que se realiza. La primera fue con los mismos familiares y la segunda con alumnos de la escuela Emiliano Zapata, de Anenecuilco.

Unas 80 personas, divididas en cuatro grupos, acompañados por un guía, visitaron por la mañana dicha exposición, recorrido que no incluyó el polémico cuadro La Revolución, el cual representa a Zapata desnudo, con un sombrero rosa, usando tacones con forma de revólveres y cabalgando un caballo blanco con una enorme erección.

Hilarión Salazar Flores, sobrino nieto de Zapata, comentó a La Jornada que las visitas al Palacio de Bellas Artes ha sido un cambio muy bueno; abrir las puestas a la ciudadanía humilde es muy bueno .

Salazar iba acompañado por familiares como Manuel Manrique Zapata (nieto), Ulises Manrique Zapata (bisnieto) y Alicia, Daniel y Armando Zapata.

Sobre los grupos que se han manifestado en contra de la mencionada obra y la exposición, dijo Salazar Flores, discrepan porque no conocen la muestra. Es una exposición que vale la pena observar. Si alguien opina y no sabe, peca de inocente o ignorante; si no se sabe lo que se está diciendo, mejor no decir nada; por lo que creo que primero era observar, apreciar realmente el valor de la exposición y después opinar .