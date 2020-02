E

l problema con Fernando Pessoa, que también lo encontramos en otros poetas pero en ninguno de manera tan constante, es que tiene razón en cosas que uno preferiría que no la tuviera: El ser humano no sabe más que los otros animales; sabe menos. Ellos saben todo lo que necesitan saber. Nosotros no . A la luz (más bien tiniebla de humo) de los incendios monumentales en Australia, y en menor medida pero también brutales en la Amazonia y California, es difícil echarle la culpa a algo más que a la propia humanidad, aunque los malabaristas de gobiernos, grandes corporaciones y fanáticas iglesias cristianas lo atribuyan a la Tierra misma o a los pueblos originarios, porque no existe ningún calentamiento global; es sólo Dios jugando a los dados como siempre . Y en favor de los negocios.

Es más fácil culpar del coronavirus a los chinos (o a su fauna), que de las sequías y los incendios a mineras, petroleras, madereras, monopolios hídricos y guerras. La erosión y el desmonte serían causados en todo caso por los indígenas , aunque lleven siglos en suelos a los que el capitalismo llegó hace apenas 200 años o menos. Así piensan los presidentes: esa gente no sabe cuidar sus bosques, hay que quitárselos . Podemos rastrear declaraciones paralelas en Trump, Bolsonaro y el premier australiano. Casualmente, estos señores son quienes más desprecian las instancias y las regulaciones internacionales, recortan recursos en el rubro y se burlan de la niña sueca.