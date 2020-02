Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 10 de febrero de 2020, p. 6

La publicación A viva voz, editada por Alfaguara, recupera una serie de conferencias del escritor Carlos Fuentes (1928-2012) que permiten al lector comprender el pensamiento del novelista en torno a temas de literatura, su obra y la amistad.

En entrevista con La Jornada, la periodista Silvia Lemus explica que el libro está dividido en tres partes: maestros, amigos y vocación literaria. “Aquí está presente el pensamiento literario de Carlos y su dominio de la palabra.

“Carlos era un intelectual, un escritor de novelas de ficción, pero también de ensayos; era brillante en los dos campos. Su preocupación, desde el punto de vista literario, era la palabra. Le obsesionaba la palabra, como a casi todos los escritores, supongo.

“Le interesaba que el mundo fuera múltiple, plural y buscó eso cuando escribió Chac Mool y La región más transparente; ahí encontramos a un escritor joven que cambia el ritmo de las palabras, pero también plasma su curiosidad por lo que sucedía en el mundo.”

Al recordar a Fuentes, su compañero de vida por más de 40 años, Lemus comparte que la obra del escritor es universal y vigente, pues siempre fue un hombre dedicado a la literatura. Se sentaba diario en su estudio a escribir y a leer .

En la charla, que transcurre en su casa ubicada en San Jerónimo, Silvia Lemus recuerda que el novelista fue un gran orador con un poder de convocatoria impresionante. Cuando iba a dar una conferencia todos estaban ansiosos por escucharlo. La gente estaba encantada de verlo y él disfrutaba ese contacto con el público .

Añade que en gran parte ese fenómeno de atraer a las multitudes se debe a que Fuentes no sólo hablaba de literatura, sino también se refería a asuntos públicos, porque creció en una familia con un padre diplomático, y siempre tuvo una visión muy profunda del acontecer.