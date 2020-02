A

nadie debería sorprender, pero la realidad es que la ruta de la Cuarta Transformación está poblada de dilemas insolubles a primera vista y de problemas que se acumulan. Sus adversarios, para usar su nomenclatura, aguardan la llegada de una ilusoria hora de la verdad, mientras la realidad inclemente sigue tejiendo panoramas tristes.

Si alguien ha jugado con la esperanza ha sido el Presidente, pero no así su movimiento, cruzado por el caos y el burdo agandalle. El señalamiento presidencial sobre sus veleidades no ha servido para nada y el escenario, más allá de sus trifulcas verbales, sólo ofrece hartazgo.

No se puede gobernar sin partido. Tampoco sostener un sistema plural sin formaciones partidarias que funcionen, busquen el poder y al mismo tiempo la estabilidad del sistema del que forman parte. Éste es el ABC del pluralismo representativo y su reproducción forma parte del inventario de las obligaciones de los partidos y sus respectivas coaliciones, clasistas o no, comprometidas con el mantenimiento de un orden que, conviene no olvidar, apenas representa el principio de todo orden democrático.

Este cúmulo de relaciones y compromisos, articulados por instituciones y organismos de gestión y control, como el INE o el Tribunal, supone un alto grado de responsabilidad de sus actores. Sin ello, el sistema no puede producir certezas ni coadyuvar a una estabilidad que quienes invierten, mucho o poco, reclaman como condición s ine qua non de su participación en el proceso económico fundamental. Por eso es del todo cuestionable aquello de que el crecimiento económico, sustento de la generación de empleos e ingresos y consumos, no importa.

Vivir en el declive económico no es una elección colectiva, menos racional. Nadie nos preguntó si queríamos un estancamiento duradero o sólo por un tiempo determinado. Mantener un país de más de 120 millones de habitantes y más de 50 millones trabajando o en busca de empleo, implica una enorme tarea de fomento y equilibrio que, sin la participación principal del Estado, es imposible. Por eso, nada más ni nada menos, es que importa, y mucho, lo que diga el jefe del Estado.