“Se ha considerado que existió temor del coronel que llevaba el mando de que no se volviera a ubicar a Ovidio Guzmán, ya que supuestamente se tuvo información de que saldría de la capital sinaloense, y decidió actuar. Las versiones obtenidas señalan que no hubo un exceso de confianza creyendo que el objetivo sería capturado sin problema, que se podría trasladar inmediatamente y sin oposición a las instalaciones militares y desde allí sacarlo en una aeronave.

Las fuentes consultadas, que participan en el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, señalaron que el 18 de octubre el grupo de 30 hombres partió de la Novena Zona Militar, se establecieron dos cercos de seguridad, pero no se habían hecho todos los acuerdos con autoridades ministeriales y judiciales para que la acción no tuviera fallas.

“Sin embargo, los militares y policías no iban acompañados de un agente del Ministerio Público, y los elementos de la División Antidrogas darían cumplimiento a los requisitos legales del primer respondiente y ellos elaborarían el Informe Policíal Homologado, pero no se tenía la orden de cateo para ingresar al domicilio donde estaba el objetivo.

“El coronel no informó en tiempo ni obtuvo el aval de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Una vez en el lugar los miembros del comando tuvieron que esperar la orden de cateo. Se posicionaron en una zona que la gente de Ovidio Guzmán había adaptado como estacionamiento, no era propiamente un ingreso al terreno del domicilio. Por eso en los videos que se han difundido no se observa a militares dentro de la vivienda.

“Los minutos pasaron y la orden de cateo no llegaba, tampoco se llevaba la orden de detención con fines de extradición. Quien iba al mando pedía que se le confirmara la orden judicial, pero la Fiscalía General de la República indicó que los jueces se negaban a librarla considerando que ya habían entrado a la vivienda, las explicaciones y movimientos convirtieron los minutos en horas y se generó toda la violencia en las calles de Culiacán.

“Aunque se mantuvo retenido a Ovidio Guzmán, nunca se materializó su detención, si se hubiera trasladado se corría el riesgo de que se acusaran violaciones al debido proceso, pero lo que en otras ocasiones se había librado en cuestión de minutos por parte de los jueces especializados, esta vez no se concretó y la precipitación de quien iba al mando tiró por la borda un trabajo de meses por parte de las áreas de inteligencia.

De ello existen constancias en las investigaciones que se integran tanto en la Fiscalía General de la República como en la Fiscalía General de Justicia Militar , señalaron los funcionarios entrevistados.

Por ello, las primeras declaraciones de los integrantes del Gabinete de Seguridad fueron confusas y contradictorias, y para determinar cada parte de lo sucedido y las responsabilidades de quienes intervinieron se están indagando por autoridades autónomas.