Magda: –Deja que la abuela haga lo que quiera. (Mira el sitio abandonado por Artemio.) Me voy. No me gusta que mi marido esté solo en la casa.

Guillermina: –¿Qué tiene de ridículo y absurdo el hecho de que yo quiera rehacer mi vida? Y no levantes los hombros: esa no es una respuesta.

Eloy: –¿Te sientes muy mal?

Guillermina: –¡Para nada! Tengo muchísimas cosas qué hacer y en qué pensar, pero a veces me deprimo al verme sola en esta casa. Ustedes consideran que es demasiado grande para mí, que debería venderla y alquilar un departamentito. ¡Olvídenlo! No pienso irme a ninguna parte. Esta es mi casa, aquí está toda mi vida con su abuelo...

Alicia: –Creí que eso ahora ya no te importaba.

Guillermina: –¿Lo dices porque voy a casarme?

Pamela: –Al menos yo, no entiendo para qué.

Guillermina:–¿No? Pues permíteme informarte que andas mal. Sabrás mucho de negocios, pero creo que de la vida ignoras bastantes cosas.

Pamela: –Como quien dice: soy una estúpida.

Lucinda: –La abuela no quiso decirte eso.

Pamela: –Hermana: no necesito traductora, así que ahórrate la molestia.

III

Guillermina: –¡Ya basta! Digan lo que digan, no me harán cambiar de opinión.

Lucinda: –Por ahí hubieras empezado en vez de soltarnos el rollo de cómo te rencontraste con Daniel en un banco después de cincuenta años de no verse, y cómo renació, poco a poco, aquel viejo amor de su época estudiantil. (Lanza una mirada general.) Familia, ¿qué les parece si nos vamos?

Guillermina: –Váyanse si quieren, pero después de escucharme: sé que no lo entienden, pero Daniel es una persona muy importante para mí.

Pamela: –¡Qué bien! (Con sorna.) Ahora la abuelita va a sa-lirnos con que está enamorada.

Guillermina: –Sí, a mi edad, lo estoy, y no me avergüenzo. Al contrario, me da mucho gusto querer a un hombre inteligente, bueno, trabajador, maduro...

Magda: –¡Y muy listo! Va a tener esposa, casita... Por cierto ¿Daniel instalará aquí su carpintería?

Guillermina: –No. Conservará su taller.

Pamela: –Ya escuché demasia­do. No puedo más. Me despido.

Eloy: –Abuela, yo también me voy, pero no porque esté enojado. La neta, me gusta la forma en que estás resolviendo tu vida y me alegra que vayas a tener un compañero inteligente, maduro, como dices. ¿Qué edad tiene?

Guillermina: –Espero que no les moleste lo que voy a decirles...

Magda: –Ay, abuela, ¡para sustitos ya tuvimos bastantes.

Guillermina: –Daniel es más joven que yo.

Lucinda: –¡Típico, típico, típico! El aprovechado que explota a la viejita ingenua y la deja en la calle.

Eloy: –Abuela: ¿qué tan joven es Daniel?

Guillermina: –Cuatro meses menor que yo, pero no se lo diremos a nadie más: será nuestro secreto.