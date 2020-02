L

os motivos esenciales de la migración en el mundo –a decir de los especialistas– son cinco búsquedas: 1) de empleo, sea porque no se tiene o se anhela uno mejor; 2) de mejoría de ingreso, cuando no satisface el que se deriva del empleo que se tiene –cuando se tiene– o porque francamente no se tiene ni trabajo ni ingreso; 3) de igualdad económica y social; 4) de equilibrio o balance demográfico; 5) finalmente, de mayor bienestar ecológico y ambiental.

¿Qué buscan los migrantes? Empleo de superior calidad y de mayor remuneración; un ambiente económico y social más justo y menos desigual, y una situación demográfica menos conflictiva. Finalmente, un entorno más limpio, con menos problemas de contaminación y naturaleza más sana.

En este marco, esos mismos especialistas internacionales –algunos brillantes mexicanos entre ellos, en lo fundamental de El Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Baja California, y de nuestra doliente Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras– analizan las tendencias en cuanto a origen y destino de los procesos migratorios, montos de remesas involucrados, condiciones de vida de migrantes, precariedad.