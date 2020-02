Notimex

Periódico La Jornada

Domingo 9 de febrero de 2020, p. a10

Oporto. Con una actuación destacada del mexicano Jesús Tecatito Corona por banda derecha, el Porto sumó un triunfo de oro al vencer 3-2 a Benfica y se metió de lleno a la pelea por el título de la Liga de Portugal,

Los dirigidos por Sérgio Conceição repitieron la dosis de la primera vuelta y de paso le propinaron su segundo descalabro de la temporada al Benfica, que presumía una racha de 16 cotejos sin conocer la derrota. Los Dragones hicieron pesar su estadio y llegaron a 50 unidades, aún en la segunda posición, aunque ya sólo están a cuatro puntos de las Águilas, que siguen en el liderato con 54. Tecatito originó una jugada para que su compañero Marega metiera un centro raso que provocó un autogol de Ruben Dias para el 3-1.