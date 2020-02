D

espués de que uno de los principales responsables del rezago en la agenda pensionaria nacional, Carlos Ramírez, ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y ahora vocero de Integralia Consultores declarara que cualquier reforma debe considerar una visión integral , dotada de sustentabilidad, suficiencia y cobertura, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trazó una ruta para 2020 con dos sendos pronunciamientos.

En primer lugar, se comprometió a que durante su administración estará pendiente de que no se pierdan los ahorros de los trabajadores, garantizándoles protección frente a crisis económicas y financieras, porque son sagrados . También ofreció revisar los rendimientos para que el trabajador reciba lo que aportó, lo justo , una vez que se jubile: vamos a llevar a cabo una revisión del comportamiento de las pensiones en general. Todavía no iniciamos . AMLO indicó que ella se realizaría desde la Secretaría de Hacienda sobre aquello que han significado las Afore en todo este periodo y qué se puede hacer racionalmente en el marco de la ley . Lo tenemos en la agenda, remató (conferencia mañanera, 3/1/20).

En segundo, apuntando más hacia el fondo del desafío pensionario, observó que durante el neoliberalismo se tomaron decisiones, no sólo en el caso de la unidad de medida y actualización (UMA), sino sobre el sistema de pensiones en general . De no hacer nada, acotó, los trabajadores no recibirían su pensión: lo que les corresponde . Hay, en su opinión, una devaluación en todo el proceso de las pensiones que va a reflejarse . Para AMLO en el caso de “nuestro gobierno, los primeros casos–que son pocos, pero hablamos de miles– se estarán presentando en 2024. Luego va a crecer el número de gente con la mitad o menos de 50 por ciento de la jubilación que les corresponde”.

Por tanto, establece que finalmente el tema será abordado . ¿Cómo? Estamos hablando con el sector privado y con los obreros. Tenemos interés en buscar una solución . Y, aclara, aunque a nosotros no nos pegue en el tiempo que vamos a estar se convertirá en un problema grande –para el próximo sexenio y los futuros– si no se le atiende desde ahora . Queremos buscar opciones alternativas. Para AMLO: eso es un compromiso . Y es que, indicó, los maestros, trabajadores del IMSS y aquellos con jubilaciones y pensiones en el Issste me lo están planteando .