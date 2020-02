A las mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

C

ompañeras, ya ganaron. Les agradezco que lo hayan hecho, que hayan sentado las bases para una universidad diferente, sin violencia de género, sin patriarcado. Les pido que se den la oportunidad de reconocer que ya ganaron, que asuman su triunfo y nos guíen en el camino largo que tenemos que recorrer con ustedes todos los universitarios para defender su triunfo. Reúnanse por favor con las autoridades para levantar el paro y festejemos todos en el jardín Rosario Castellanos en la facultad.

Gerardo de la Fuente Lora, Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Regresar la memoria histórica a la sociedad mexicana

La reforma propuesta por el Presidente de México al calendario escolar oficial para darle realce a las fechas históricas que han ido hacia el olvido por chicos y grandes tiene importancia: los llamados puentes vacacionales están más dirigidos hacia ciertos sectores de la sociedad que pueden salir a diferentes regiones de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero que no tienen que ver con la historia de México. Los gobiernos neoliberales iletrados buscaron mediante esta coyuntura propiciar el olvido de las fechas cívicas e históricas de nuestro país.

La propuesta va en sentido de regresar la memoria histórica a la sociedad mexicana; que la Secretaría de Educación Pública cumpla su papel de educador, fortaleciendo las conciencias dentro y fuera, es decir, no sólo en las escuelas, no sólo a la niñez, sino a todos, realizando actividades cívicas o deportivas o diseñando pequeños libros de bolsillo gratuitos para todos y todas de cualquier edad; como ejemplo, pocos conocen la Constitución General de la República y sus principales artículos, pocos saben de los constituyentes de 1917 y de la evolución histórica que ha tenido ésta desde la de 1824 hasta la fecha; así sucesivamente, en diversos temas, se puede culturizan a un gran número de habitantes; ya lo expresaba el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz: nosotros no le decimos al pueblo cree, le decimos lee .

Luis Langarica Arreola

Los hombres del campo

Esta tarde, caminando por una vereda enmarcada con las imponentes montañas de Tepoztlán, me encontré con un hermoso campo sembrado de calabaza, algunos brotes de su deliciosa flor agregaban pinceladas anaranjadas al verde de su follaje.

Dos hombres descansaban protegidos bajo una carpa blanca. Uno se llama Antonio y el otro es Ramiro, su padre. Me acerqué a platicar con ellos y después de felicitarlos por tan hermoso sembradío, empezó la plática.

Antonio me dijo que el riego lo tienen que hacer con cuatro pipas diarias de diez mil litros cada una. Me mostró la ingeniosa instalación de mangueras de riego por goteo y las cubiertas de plástico que tiene que poner a lo largo de todos los surcos para las plagas.