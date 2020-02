Ernesto Martínez Elorriaga

Sábado 8 de febrero de 2020, p. 20

Morelia, Mich., Las plantas de tratamiento de aguas negras instaladas en los alrededores de los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Zirahuén apenas si limpian 20 por ciento de los desechos líquidos que van a dar a los embalses, según la Comisión Estatal de Agua (CEA) y autoridades municipales. A esa crisis ambiental hay que sumar escurrimientos de plaguicidas y deslaves que han dañado la vida acuática de peces y vegetación.

En la ribera del lago de Pátzcuaro habitan al menos 140 mil personas y 10 plantas de tratamiento operan en forma deficiente o están sin funcionar. Sólo en la cabecera municipal viven 80 mil personas, más los turistas que a diario llegan. El ayuntamiento sólo destina 15 millones de pesos anuales para sanear las aguas, informó Germán Tena, coordinador de la CEA.

También descargan aguas negras las cabeceras municipales de Erongarícuaro, Quiroga, Tzintzuntzan y otras comunidades riberereñas. Aun así, la actividad pesquera es apenas de sobrevivencia para cientos de pescadores, incluso el emblemático pescado blanco está en extinción; hay quienes apenas obtienen un kilo de esa especie que mide no más de 15 centímetros.

No hay interés de los ayuntamientos en invertir en obras hidráulicas porque no se ven la ley no los obliga a operar plantas de aguas residuales que son costosas; les resulta más fácil pagar las multas a la Comisión Nacional de Agua, que luego devuelve parte del recurso con alguna obra .

En la cabecera municipal de Tzintzunzan, ubicada en la parte norponiente de la ribera del lago de Pátzcuaro se invirtieron más de 10 millones de pesos en la planta de tratamiento, pero sigue sin funcionar y las descargas de aguas negras van directo al lago.

Según grupos ambientalistas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Instituto Politécnico Nacional, el lago de Pátzcuaro sigue perdiendo cada vez más superficie y profundidad por desechos y contaminación.

Una propuesta de rescate presentada el año pasado no convence, porque además de costosa no hay garantías de la recuperación de este embalse de 926 kilómetros cuadrados.

Cuitzeo, en agonía

El lago de Cuitzeo tiene más de 4 mil kilómetros cuadrados y al menos 40 por ciento de esa superficie tiene graves problemas de contaminación. Las aguas residuales que llegan al embalse provienen de Morelia, Tarímbaro, Cuitzeo, Álvaro Obregón, Copándaro, Santa Ana Maya y Chucándiro.

En Atapaneo, municipio de Morelia, hay dos plantas de gran tamaño que tratan mil 400 litros por segundo, pero muchas descargas no pasan por esa instalación, aunque las autoridades del ayuntamiento han sostenido que se limpia 70 por ciento de las aguas residuales.