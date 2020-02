▲ El club americanista descartó una segunda intervención a Nico Castillo y aseguró que no ha presentado contratiempos en su recuperación. Foto Jam Media

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 8 de febrero de 2020, p. a11

Mientras el delantero Nicolás Castillo se recupera de la trombosis que sufrió en una pierna, los jugadores del América lo respaldaron y pidieron que se detengan las críticas contra el ariete chileno. A su vez, Henry Martín indicó que asume la responsabilidad como atacante central para que las Águilas se mantengan con paso firme sin importar las bajas.

No es momento de críticas. Fuera de que Nicolás juegue futbol o no, es una persona y cuando pasan este tipo de situaciones no se quisieran recibir críticas , dijo Martín al defender al delantero chileno, quien sólo ha disputado 18 encuentros en un año debido a que se ha visto afectado por varias lesiones.

Las Águilas negaron los rumores de que Castillo haya sido intervenido la noche del jueves luego de que le habrían detectado un segundo coágulo, tras la trombosis que sufrió la semana pasada derivada de una operación en el tendón del recto femoral. El jugador no ha presentado contratiempos en su recuperación y será dado de alta del hospital próximamente , aseguró el club.