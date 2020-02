Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 8 de febrero de 2020, p. a10

Ciudad del Cabo. Las leyendas del tenis, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal reunieron a 51 mil 954 espectadores, asistencia récord en este deporte, en un partido benéfico disputado en el Cape Town Stadium de Ciudad del Cabo.

El partido forma parte de The Match in Africa, acto organizado por la Fundación Roger Federer.

Como previa al duelo entre los dos gigantes se jugó un dobles con el empresario informático Bill Gates, acompañando a Federer y el cómico sudafricano Trevor Noah a Nadal.

En medio de un ambiente festivo, Federer y Gates se impusieron por 6-3. El suizo repitió luego victoria individual ante Nadal, por 6-4, 3-6 y 6-3, en una velada ventosa.

Es una increíble experiencia. He pasado un par de días inolvidables. Sudáfrica me trae buenos recuerdos. No jugaré nunca en un ambiente como el de hoy , dijo Nadal.

Es una multitud fantástica, en un estadio magnífico , añadió el español, quien jugaba por primera vez en Sudáfrica desde que era juvenil.

“Tener aquí a mi gran rival y amigo Rafa es increíble. Este partido se quedará grabado en mi memoria. Sé que los billetes se han vendido muy rápido”, dijo Federer.