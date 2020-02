Su familia teme que dentro de su vivienda se haga una perforación de ocho metros de profundidad y siete de diámetro para colocar la torre. Desgraciadamente a nosotros no nos han dicho nada sobre cómo va a funcionar el Cablebús, lo único que nos comentaron es que uno de los postes va a caer aquí. No nos preguntan, nunca nos han preguntado si estábamos de acuerdo .

Estamos inconformes porque se supone que es para beneficiar a un pueblo y no nada más para beneficio del gobierno. No hacen bien las cosas, nunca nos dijeron que nos iban a quitar espacio de casas, que nos iban a quitar los terrenos, no sabemos nada porque no se acercan, y mucha gente no sabe qué les van a quitar , expresó Omar.

Los Jiménez es una de las familias oriundas de Cuautepec, por lo cual se opone a que modifiquen el trazo de sus viviendas para la construcción del Cablebús.

La mayoría de los vecinos se queja ante la falta de información, de la incertidumbre, de los problemas que enfrentarán ante la posible pérdida de su patrimonio porque carecen de los recursos suficientes para contratar abogados y defenderse, expresaron los habitantes, que lamentan la falta de atención de la autoridad.