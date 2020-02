C

omo ante tantas tragedias históricas, hay hechos que, sin entenderse aún sus perfiles con claridad, empiezan a asustar al mundo cuando su guadaña ya está en pleno movimiento. En México, aparte de la comunidad intelectual, pocas personas están alertas sobre ciertos riesgos apenas visibles. Seguimos preocupados por el día de hoy sin visión de profundidad y latitud.

Al mundo entero nos asedian riesgos que, siendo generales, tienen expresiones regionales o nacionales que debieran preocuparnos. Hay riesgos superiores como la inestabilidad política o social, sobrepoblación, limitada economía, agotamiento de recursos, crimen trasnacional, ambientales, nuevas formas de colonialismo como el cultural, financiero, comercial o tecnológico.

De ellos se derivan la ineficacia de los organismos internacionales, conflictos bilaterales, estragos nacionales sean políticos, sociales o económicos; pobreza extrema al alza, migraciones masivas. Otros son cíclicos como las sequías, inundaciones, sismos, desabastos alimentarios, condiciones extremas de clima, epidemias como coronavirus, desempleo rural. No suelen tener una sola expresión, es normal que se correlacionen en su origen, evolución y permanencia.

Sorprende el no poder identificar estos conceptos cuya discusión está en el mundo con los que nuestra Ley de Seguridad Nacional determina como elementos de la misma materia. Sólo como ejemplo, reflexiónese en casos que la ley sostiene que atentan contra la seguridad nacional: Enuncia a actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria; interferencia extranjera en los asuntos nacionales; obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; contra de la seguridad de la aviación; actos que atenten contra del personal diplomático y demás ingenios. Es más, un código penal que un soporte al proyecto nacional. Ninguna idea de país futuro.

No es este espacio para discutir tal ley, pero sí para subrayar que, como efecto de su miopía, en 15 años de vigencia, no ha tenido efecto alguno sobre la vida nacional, salvo servir de excusa para limitar derecho al acceso a la información, como si ella no fuera la esencia de la historia. A la ley la domina una inspiración de Línea Maginot, la mayor línea de defensa militar construida en el mundo moderno entre 1936 a 1939.

La línea se construyó con criterios medievales y con escasos efectos para la defensa de Europa Occidental. Una aberración que cambio la suerte de Europa. Indujo a cometer el error mayúsculo de Francia, Bélgica, Países Bajos y de paso de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. ¿Estaremos montando un error semejante ya por décadas al mirar solamente actos presentes o pasados?