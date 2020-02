Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 7 de febrero de 2020, p. 10

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ejercerá su facultad de atracción para resolver el amparo del ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, quien pretende obtener la protección de la justicia federal para evitar su extradición a Estados Unidos. Desde enero pasado, el ex mandatario hizo esta solicitud a la SCJN, pero debido a que no ha agotado aún todas las instancias procesales, necesitaba que alguno de los ministros hiciera suya la petición y aceptara estudiar el caso. Como esto no ocurrió, el amparo tuvo que resolverse en el sexto tribunal colegiado en materia penal.