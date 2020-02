Hizo los planteamientos luego de que integrantes de la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, que encabezan el ex presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, festejaron haber llegado al número de asambleas y afiliaciones necesarias para pedir el registro como partido político.

Una vez que las asociaciones soliciten tal inscripción, explicó que el INE procederá a revisar las afiliaciones para que no estén duplicadas con otras agrupaciones y no sean corporativas, es decir, que no hayan intervenido sindicatos o iglesias. También se fiscalizarán ingresos y gastos de las organizaciones.

Con base en anteriores procesos, estimó que entre 15 y 17 por ciento de las inscripciones efectuadas podrían caerse, y eso afectaría el quorum de las asambleas y su validez.

Recordó que en México, la doble afiliación está prohibida y que si alguien se inscribió a dos organizaciones, la que vale es la última.