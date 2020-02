Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 7 de febrero de 2020, p. 9

En medio de cuestionamientos al Instituto Nacional Electoral (INE) por haber permitido irregularidades en las elecciones de 2006 y 2012, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a México Libre, organización encabezada por Margarita Zavala y su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, la cual está por convertirse en partido político.

Tras sostener que hay más moderación de conservadores que en otras épocas, recordó que el PAN surgió como una oposición a la educación pública, a los libros de texto gratuitos y a la política de Lázaro Cárdenas sobre la expropiación petrolera.

Asimismo, reiteró su postura de no iniciar procesos contra ex mandatarios, pero aclaró que si se presentan las firmas para solicitar una consulta al respecto, se realizaría. No obstante, adelantó que él votaría en contra porque se debe “ver hacia adelante… ¿por qué vamos a dar motivos para que el conservadurismo se agrupe, se cohesione y se enfurezca más?”