Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de febrero de 2020, p. 4

Aguascalientes, Ags., El gobernador panista Martín Orozco Sandoval mandó a la chingada a los enfermos no residentes en territorio estatal, y advirtió que se les negará el servicio médico en los nosocomios públicos que operan bajo la tutela de la administración que encabeza, como el hospital Hidalgo, de tercer nivel, y el De la Mujer.

En entrevista colectiva, el mandatario explicó este jueves que ya se cobró factura al gobierno de Aguascalientes al no contar con recursos suficientes para brindar atención médica, como resultado de no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), como se lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus homólogos y correligionarios del Partido Acción Nacional, en el sentido de que su afiliación era cuestión de todo o nada , y no tendrán fondos para destinarlos a salud pública.

En los hospitales Hidalgo y De la Mujer se atiende a personas procedentes de Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y Durango, y en menor cifra de Sonora y del estado de México.