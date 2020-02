Eliminar los puentes en el próximo ciclo escolar no afectará al turismo, ni el Tren Maya dañará el medio ambiente, señaló el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. En la víspera de informar su decisión sobre el destino del avión presidencial, propuso, por otro lado, que el premio mayor de la eventual rifa del TP-01 no será la aeronave, sino el equivalente en efectivo al avalúo, por 2 mil o 2 mil 500 millones de pesos. Una opción es emitir 100 cachitos, que representen de 20 a 25 millones de pesos cada uno.

Pero al contrario de lo que se dice, sostuvo, el turismo no se verá afectado, por las muchas cosas que se están haciendo para incentivar esta actividad: estamos limpiando las playas del Caribe, resolvimos lo del sargazo, vamos a construir el Tren Maya, estamos trabajando para que haya mejor seguridad en carreteras .

Consulta a estudiantes

Reiteró que el objetivo de eliminar los fines de semana largos es que los festejos de hechos históricos se realicen en la fecha que corresponde, a fin de fortalecer nuestra memoria histórica . Y convocó a que se realice una consulta entre estudiantes de secundaria para confirmar que no saben que recientemente hubo puente porque se conmemoró la promulgación de la Constitución de 1917.

En otro tema, el Presidente dijo que con el uso del Tren Maya habrá una reducción de emisiones a la atmósfera de más de 50 por ciento, porque se desincentivará utilizar automóviles.

Pidió a los opositores al proyecto que antes de firmar cualquier desplegado se informen bien, “porque pierden prestigio, hacen el ridículo… El tren va, yo no digo mentiras, no soy mentiroso, la gente está apoyando esta obra”, que, dijo, será muy importante para reactivar la economía del sureste del país.