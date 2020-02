n unas pocas semanas el precio del barril mexicano de exportación ha reportado una sensible caída que, traducida al castellano simple, significa una importante pérdida de divisas para el erario nacional. Si bien el desplome de los petroprecios comenzó desde el inicio del sexenio peñanietista –cuando la cotización rondaba 100 dólares por barril–, la caída parecía tocar fondo a finales de diciembre de 2015, cuando el oro negro nacional se vendía por debajo de los 30 dólares.

Desde luego que el efecto negativo no es exclusivo de México. De hecho, es la constante en los países productores de petróleo. La preocupación es real y de ello da cuenta un despacho de la agencia Reuters, en el sentido de que un comité técnico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados recomendó una baja provisional de 600 mil barriles diarios en la producción de crudo como respuesta al impacto del coronavirus sobre la demanda mundial de energía, mientras se espera la decisión final de Rusia sobre la propuesta .

Tal comité técnico no toma decisiones, pero emite recomendaciones para la OPEP y sus aliados. Los ministros de la OPEP no han decidido medidas adicionales, pero una recomendación de todos los miembros del Comité Técnico Conjunto, que incluye a Arabia Saudita y Rusia, indica un avance. Los ministros aún no han determinado si adelantarán su próxima reunión a febrero, desde el encuentro original pactado para el 5 y 6 de marzo próximos .

De acuerdo con Reuters, el panel había prolongado el miércoles su encuentro a un tercer día, después de que Rusia mostró su oposición a un recorte de producción más profundo y sugirió, en su lugar, prolongar la baja actual de la producción. Los precios del petróleo han caído más de 11 dólares por barril este año, alarmando a los productores .

Las rebanadas del pastel

La peor noticia no es que el salvaje de Donald Trump libró –cierto es que no por mucho– el juicio político, sino que se fortalece su reelección.

