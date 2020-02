l intercambio comercial entre México y Rusia es cercano a los 2 mil millones de dólares al año. No es relevante, ocupa el lugar número 46 como inversionista en México. A largo plazo, puede incrementarse, hay empresas mexicanas que tienen interés en su mercado. La visita a nuestro país del primer ministro ruso, Serguéi Lavrov, más bien se inscribe en la esfera de la política internacional. Se reunió ayer con el canciller Marcelo Ebrard, acordaron mantener un diálogo político ágil y abierto sobre temas bilaterales y globales, así como impulsar la relación económica bilateral y la cooperación en diversos ámbitos , de acuerdo con un comunicado de la cancillería. Coincidieron en la necesidad de mantener una estrecha comunicación de cara a la probable participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el bienio 2021-22.

Carlos Hank González, presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Banorte, comentó: Estamos convencidos de que nuestro compromiso con los mexicanos y con la sustentabilidad debe demostrarse en la manera en la que hacemos las cosas .

Ombudsman social

Asunto: Elefante paralítico

Tengo 70 años; hace 10 años fui operado de la próstata en el IMSS, hace nueve años que no me ve un urólogo, lo vengo pidiendo desde hace tres años. El 10 de diciembre de 2019 presenté una ligera molestia y me dirigí a urgencias a la clínica 9, en San Pedro de los Pinos; me sugirieron acudir a la clínica 12 para que me mandaran con el urólogo, pues mi estado de salud lo ameritaba.

El doctor me atendió, me recetó, me dio pase para laboratorio y me dieron la cita hasta el 30 de enero de 2020. Pregunté si me podían dar una fecha más cercana y me dijeron que no era posible. Presenté una queja ante la CNDH, a los pocos días se comunicaron conmigo de la clínica y me dijeron que pasara a recoger la nueva cita para laboratorio.

El 24 de diciembre me hicieron los estudios; pregunté para cuándo tendrían los resultados y me dijeron que éstos estarían en 21 o 28 días, pues se realizan fuera de la clínica; puse otra queja en la CNDH. En fin, sigo esperando ser atendido. El señor Presidente nos ha pedido que le ayudemos a empujar al elefante viejo, reumático y mañoso.

Gustavo Velázquez Solís (CDMX)

R: ¡Ese elefante está paralítico!

Twiteratti

Escribe Espartaco Nuevo León / @Espartaco0130: El Cártel de Sinaloa acaba de mutar en un tal partido que se hace mal llamar México Libre y eso sí que es un verdadero PELIGRO para nuestro México.

