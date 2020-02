Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 7 de febrero de 2020, p. 7

Gastón Espinosa está convencido de que una canción puede hacer una diferencia. El rapero, mejor conocido como LNG/SHT, lanzó hace poco la canción La marcha de los tristes, cuya letra habla del suicidio.

El tema fue escrito por el músico originario de Cancún como resultado de una serie de experiencias personales y formará parte de su próximo álbum, un material en el que intenta analizarse a sí mismo como adulto.

LNG/SHT planea que Buenos adultos salga a finales de este año. Con el disco, el rapero espera dar respuesta a una reflexión en que se pregunta ¿qué valores conservo de cuando era joven?, ¿qué valores tengo?, ¿cuáles quiero cambiar?

Desde que su canción se estrenó ha habido personas que han compartido sus experiencias con él a través de sus redes sociales. Y aunque recomienda siempre buscar ayuda con especialistas y familiares, Gastón también cree que la empatía que generan puede ayudar.

El poder de la música nunca debe ser subestimado, tanto para causas sociales como para causas emocionales , afirma el rapero de 33 años. Después, explica que su declaración proviene de su experiencia: Me tocó oír una canción que me ayudó a generar perspectiva, que me hizo interesarme en otras cosas .

Que el suicidio sea un tema del que casi no se habla en México se debe en parte a que vivimos en una sociedad machista, estima LNG/SHT. “Como hombres, nos ha tocado tragarnos nuestros sentimientos desde niños; siempre se nos dijo: ‘no llores, llorar es de maricas, llorar es de niñas’”, valores que estima están cambiando hacia algo positivo.