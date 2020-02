Merry MacMasters

El primer trabajo literario de Marcela Fonseca, Los niños y la gran pared invisible, con ilustraciones de Vanessa Alcobe, se inspiró en la hija menor de la autora, quien nació con síndrome de Down.

Ese cuento está dedicado a pequeños de ocho a 10 años porque ‘‘es la edad en la que empiezan a preguntarse por qué hay niños que tienen algunas diferencias”.

De tener menos edad ‘‘pueden leerlo con sus papás, a los que les conviene tener toda esta perspectiva para guiar a sus hijos”, explica Fonseca (Ciudad de México, 1970), de profesión abogada.

Los niños no nacen con prejuicios, aclara. ‘‘Es lo que viví con mi hija. Cuando están chicos ni siquiera se dan cuenta de que tienen diferencias. Tú les preguntas: ¿por qué eres distinta a tal o cual compañerito? y responden: ‘porque tiene el pelo café, pecas o la peinan de trenzas’. Muchas veces empiezan a percatarse de esas diferencias porque ven ciertos comportamientos en los adultos, padres o maestros, que deberían ser ejemplos a seguir; sin embargo, somos los adultos quienes sembramos prejuicios en los niños”.

El cuento de Fonseca se desarrolla en un mundo idílico, aunque dividido; incluso al final hay una referencia a la caída del Muro de Berlín. ‘‘Quise hacerlo de manera que los niños lo encuentren divertido, que tuviera un poco de misterio respecto de lo que hay del otro lado. Usé el término pared invisible porque muchas veces está allí, aunque no queremos verla. Existe en el momento en que diferencias a un niño con alguna discapacidad de otro.

‘‘Manejo esa pared como un espejo en un mundo de niños que pueden hacer todo (no tienen discapacidad), aunque no ven más que su propio reflejo. Es un poco la metáfora de ver lo que deseas ver, al hablar de este mundo paralelo que no vemos”. El cuento está enfocado a niños con alguna discapacidad, porque todos sufren discriminación.