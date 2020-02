Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 7 de febrero de 2020, p. 26

El grupo de Morena en el Congreso de la Ciudad de México informó que respaldará únicamente la ratificación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que gocen de reputación pública.

Señaló que no bastan los perfiles con grado académico y experiencia judicial si en sus actuaciones no se conducen con apego irrestricto a los derechos humanos y perspectiva de género.

En entrevista, el vicecoordinador de la bancada mayoritaria, José Luis Rodríguez, explicó que su postura es en contra de la ratificación del magistrado Manuel Cavazos, acusado por su ex esposa de abusar sexualmente de sus hijas.