ntre finales de enero y principios de febrero fueron numerosos y variados los sucedidos de repercusión global. Esto no es en sí extraordinario, sino algo que parece constante en el atropellado y trepidante inicio de los años veinte del siglo XXI. Da oportunidad de análisis y reflexión; de búsqueda de conexiones y rompimientos; de meditar y especular sobre posibles significados futuros. Intenté de nuevo el ejercicio ensayado hace dos semanas, con este resultado.

El proceso de destitución de Trump en el Senado estadunidense fue el gran espectáculo político del periodo. Al escribir estas líneas no ha concluido, al menos de manera formal. Aparecerán horas después de que se divulguen las votaciones por mayoría calificada del pleno senatorial, que condenarán o exonerarán al acusado de cada uno de los cargos –abuso de autoridad y obstrucción del Senado– aprobados por la Cámara de Representantes. Todo mundo piensa que será exonerado por la mayoría republicana. Esta mayoría decidió, primero, no admitir nuevas pruebas ni convocar a otros testigos que informaran mejor la decisión de los legisladores. Apenas en la víspera de la votación se permitió a los senadores explicar el sentido de su voto. Se sabía que los argumentos expuestos a lo largo del juicio –o de la farsa, según algunos analistas– muy difícilmente llevarían a alguien a alterar su posición, dictada por la línea partidista.