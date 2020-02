Ana Langner

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2020, p. 17

La ausencia del líder andino Evo Morales Ayma en Bolivia plantea una dura campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 3 de mayo, aunque el triunfo es seguro, afirmó Álvaro García Linera, ex vicepresidente de ese país.

Estamos apostando a ganar. Es un momento muy complicado por la ausencia de Evo en el exilio , dijo al dictar la conferencia magistral El proceso boliviano en el contexto latinoamericano hoy, en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.

Para el intelectual, político y militante de izquierda, Morales Ayma es un articulador y tiene la fuerza de enlazar el campo con la ciudad, un sector social con otro.

Son diversos los frentes los que se han inscrito a las elecciones convocadas tras el golpe de Estado contra el presidente que fue derrocado, lo que se resume en una derecha conservadora, racista, fascistoide y religiosista , un sector de centro que representa Carlos Mesa y el MAS.

Advirtió una campaña electoral muy desigual en la que la opinión pública está muy alineada; sin embargo, el MAS es una única fuerza de izquierda y la fragmentación de la derecha ayuda.