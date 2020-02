Néstor Jiménez

El director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), Rafael Barajas, El Fisgón, anunció que la escuela de cuadros del partido ya tiene listos distintos proyectos para arrancar en cuanto los órganos electorales ratifiquen a la nueva dirigencia encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar y le den reconocimiento oficial al instituto después de estar atado por más de un año.

Entre los planes del INFP se encuentra hacer uso de una plataforma de videos denominada Morenflix, con contenido sobre la identidad y visión del partido, misma que ya fue diseñada por militantes morenistas de manera independiente.

Además, lanzarán un periódico similar a Regeneración, el órgano oficial de difusión del partido, así como un programa editorial con la publicación de varios libros que serán distribuidos a los comités ejecutivos estatales con contenido clave de Morena. Hasta el momento hay nueve títulos listos, elaborados por militantes y simpatizantes.

Barajas sostuvo que hasta el momento no hay voluntad política en la dirigencia partidaria, pese a que el proyecto del instituto fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es un órgano necesario para Morena y el país , pero afirmó que con la nueva dirigencia será una prioridad el realizar su constitución formal.

Explicó que al no contar aún con el reconocimiento por parte del Instituto Nacional Electoral, el INFP todavía no puede realizar los actos de capacitación y conferencias para los que fue constituido. No obstante, señaló que ya están definidos los seis ejes principales como parte de su plan anual de trabajo, y están listos para iniciar actividades.