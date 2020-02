Desde Palacio Nacional, el mandatario federal subrayó que ahora se viven tiempos de libertad, de justicia, de tolerancia, de búsqueda de la paz, por lo cual no hay una esfera que permita que un movimiento sin causa pare o impida el funcionamiento de la UNAM. Desde luego hay grupos inconformes, hay que atenderlos, hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo, mayoritario .

Diálogo con compromiso, eso es lo que nosotros planteamos. Que no estén pensando los que provocan que nosotros vamos a caer en la trampa de la violencia; no nos vamos a enganchar en eso, o sea, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho , subrayó.

Ayer, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que no hay condiciones para que se lleve a cabo un movimiento que paralice a la máxima casa de estudios, porque no hay la situación de autoritarismo que prevalecía en 68 . E hizo un llamado a resolver los conflictos mediante el diálogo y sin violencia, al tiempo que rechazó la manipulación política.

En los paros de actividades en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) siento que hay mano negra , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden en los sótanos .

Tras reiterar su respeto a la autonomía universitaria, manifestó que se debe evitar que haya paros injustificados y que haya manipulación política, porque ayer, en las redes (sociales) se hablaba de un llamado a un paro total y no se sabía quién convocaba .

Consideró que en cualquier movimiento “tiene que haber demo-cracia. ¿Por qué no preguntarles a los alumnos, a los maestros?, ¿por qué una minoría se va a imponer? Eso también es autoritarismo, conservadurismo.

“Que no nos vengan con el cuento de que son radicales, de que son de izquierda quienes imponen. Además, nada de capuchas, con todo respeto. Un luchador social tiene que dar la cara y no apostar a la violencia… Se recurre a la fuerza bruta cuando no se tiene la razón. Nada de agresiones.”

El jefe del Ejecutivo federal confió en que los universitarios lleguen a un acuerdo mediante el diálogo, como ocurrió en la Universidad Autónoma Metropolitana con el fin de evitar la huelga.