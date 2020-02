T

iene dos buenas noticias el Banco de México. Las reservas internacionales siguen creciendo. Aumentaron la última semana en 394 millones de dólares, totalizan 182 mil 796 millones. La otra buena es que los envíos de dólares de los paisanos registraron un nivel histórico el año pasado. Alcanzaron la cifra de 36 mil millones de dólares, crecieron 7 por ciento en comparación con 2018. México ocupa el tercer lugar entre los receptores de remesas (ver cuadro), son la primer fuente de divisas, muy pero muy delante de Pemex. Hace unos días el presidente Trump lanzó otra de sus habituales amenazas: dijo: ¿Saben quién pagará por el muro, verdad? “A través de las remesas, los inmigrantes ilegales de México van a pagar por el muro.Cien por ciento. Porque cuando digo algo, lo digo en serio”. No dio más detalles, sin embargo. Anda engallado, ayer fue absuelto por el Senado de Estados Unidos de los dos cargos que le imputó la Cámara de Representantes. Fatigosa tarea la que tiene enfrente el canciller Marcelo Ebrard: habrá que seguir toreándolo el resto del año, mínimo, porque puede relegirse.

¿Qué nos ocultan?

¿Qué comida nos venden que no quieren que sepamos qué contiene? Es inexplicable la reacción de algunos grupos empresariales en contra de la norma oficial mexicana 051, que modifica el etiquetado de los alimentos procesados. Si juzgamos por los resultados, algo está funcionando mal, por la cantidad de gente enferma, obesa y desnutrida. Y luego amenazan: dice Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que ya están platicando con sus abogados para el tema de amparo. Y enseguida la demagogia: asegura que el sector agroindustrial consume 75% de la producción, por lo que la medida afectaría mucho a los campesinos.La modificación a la NOM 051 fue aprobada recientemente. Ordena que los alimentos con altos contenidos de grasa, azúcares y sodio tienen que advertirlo a los consumidores con octágono de color negro y las leyendas respectivas.

Según los propios empresarios, sus propuestas no fueron escuchadas. Además, estiman en 6 mil millones de pesos lo que costaría la sustitución del etiquetado. Ese gasto es deducible de impuestos, no les debería preocupar. El argumento más torpe que se ha escuchado por ahí es que las etiquetas salen sobrando porque la gente no las lee. De veras menosprecian a sus clientes.