Respetemos el derecho de todos a la educación

P

or desgracia, muchos hombres somos violentos hacia las mujeres; sin embargo, un ¡basta! violento, ¡no basta! Mejor abonemos a un proceso honesto de reflexión que modifique conductas para bien. Todos somos reflejo de los demás. No hay nada más absurdo y aberrante que separar a la humanidad entre malos y buenas o entre buenas y buenos contra malos.

La violencia es un cáncer social que hay que prevenir y desterrar de raíz, pero seguir viendo la paja en ojo ajeno es evadir la responsabilidad de luchar verdaderamente para eliminar todo pensamiento, intención o acción que dañe a las mujeres, porque nos lastima en lo más valioso y sensible de nuestro ser y de nuestra sociedad: nuestras madres, hermanas, hijas e hijos.

Educarnos es el camino, contener nuestra naturaleza violenta, escucharnos y crear un ambiente más humano y de convivencia pacífica, justa y colaborativa. Urge aprender a escuchar y acordar compromisos. Estoy de acuerdo con el texto En defensa de la UNAM y de las mujeres, suscrito por profesores de la Facultad de Economía. El cierre hostil de escuelas y facultades nos afecta a todos, atenta precisamente contra el espíritu universitario y nos priva de un espacio público privilegiado para la reflexión y el diálogo pacíficos.

Alfredo Arteaga Serrano

Sufren discriminación en la clínica 26 del IMSS

Las doctoras de consulta externa de la clínica 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social Karina Mayte Verde Velázquez y Matilde Calderón Martínez tienen una actitud despectiva y grosera con los derechohabientes de la tercera edad y, desde hace mas de un año, nos han negado la consulta por ser jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro y nos han hecho sacar con policías.

A nuestras edades de 74 y 73 años hemos sido discriminados, maltratados e ignorados en nuestros padecimientos. El pasado 13 de enero nuevamente estas doctoras nos negaron la consulta ante nuestros síntomas de influenza e hicieron que personal de seguridad de la clínica no sacara.

A estas doctoras las respaldan los directivos de la unidad médica, quienes aseguran: Ya no queremos atender a los jubilados de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro . El 26 de noviembre de 2019 se presentó la denuncia ante la Dirección Médica del IMSS, la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control del IMSS, Conamed y CNDH, pero no han sido atendidos.

José Luis Alvarado Bolaños e Irma Juárez Ramos

Reprueba al transporte público del Edomex

Las secretarías de Movilidad del estado de México y la de Comunicaciones y Transportes deberían trabajar en serio para que todas las unidades del transporte público concesionado (autobuses, microbuses, taxis y vagonetas) den un servicio de calidad. ¿Será muy difícil o imposible que viajara un par de policías en los autobuses de base a base para evitar asaltos en las carreteras?

Es urgente que cumplan con su trabajo y vigilen que los choferes no alteren el número de las unidades. Cada vehículo debe contar con la pirámide tarifaria actualizada pegada en el interior, así como el número económico de la unidad, el de las placas en formato grande y plenamente visibles, tanto en el interior como en el exterior de la unidad para que los pasajeros puedan hacer las denuncias pertinentes en caso necesario. Es importante supervisar que no quiten los datos de identificación de las unidades y no alteren las luces, la dirección ni los asientos. Si esto no se hace, ningún aumento al pasaje mínimo está justificado.

Gabriel Damián

Urge una planta productiva fuerte

Entre el desarrollo económico y el medio ambiente es muy difícil el equilibrio, pero debemos desarrollar la economía. Si no hay trabajo, la pobreza seguirá siendo el problema nacional. Se dice Primero los pobres , y sí tenemos que reducir el porcentaje de población que vive en ese condición, ya que el Estado fuerte debe procurar una nación con ánimo de vivir. Hace 30 años, México tenía más PIB que China, Corea del Sur, India, Indonesia y otros países. La producción y racismo se unen en una nación, a veces, para bien; por ejemplo, podemos reunir esfuerzos para el desarrollo nacional de una marca de automóviles. En el ensamble total de los autos se necesita de muchas industrias, como la de refacciones y partes automotrices, a esos proveedores también el Estado les puede ayudar a impulsar iniciativas. Sólo el sector automotriz puede generar más de 100 mil empleos. Primero los pobres , sí, pero el Estado ya no puede dejar a la sociedad en general sin una planta productiva fuerte.

Noé Yamahata

Demanda que la economía dé prioridad a los seres vivos

¿Quién o quiénes se beneficiarán con el tratado comercial T-MEC? Lo cierto es que en este tipo de pactos comerciales ganarán los que tengan más desarrolladas sus industrias, a pesar de que se perjudique al medio ambiente; es decir, los monopolios y oligopolios imperialistas. ¿Realmente se requiere de los tratados comerciales?, ¿para qué?, ¿realmente las producciones de bienes son tan indispensables para el gran mercado consumidor, o sólo es el afán de lucro a pesar del despilfarro capitalista de las materias primas?