Jueves 6 de febrero de 2020, p. 21

El sector privado no está invirtiendo en el país porque cada mañana amanece con un cambio del gobierno federal, por lo tanto se genera incertidumbre para que el empresariado ponga a trabajar el capital en cualquier sector, aseguraron representantes empresariales.

Durante la presentación del Foro de Negocios 2020, Fernando López Macari, ex presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), indicó que la confianza del empresariado se ha perdido, por lo que es necesario rescatarla con datos que generen confiabilidad y estabilidad para reducir el grado de incertidumbre.

Señaló que amanecer con el anuncio de un cambio o una forma diferente de hacer las cosas por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador genera incertidumbre. Lo que está pasando en el entorno empresarial de México, es que no sabemos qué esperar, no tenemos certidumbre de qué esperar, porque un tema que pensamos que no es importante como el de los días laborales se vuelve de un día a otro el centro de la discusión , apuntó López Macari.

Insistió que cambiar por cambiar le hace mucho daño al país, por lo que es necesario crear una estrategia de comunicación que se centre en los ejes principales de la actual administración y que eso haga que los empresarios tengan confianza y se traduzca en inversión.

Acotó que la falta de certidumbre es legal y ejemplificó que ello se ha visto en el sector energético, en el farmacéutico y este miércoles en el turismo, por lo que ninguna área económica queda exenta de la modificación de reglas.