La autora estadunidense Angie Thomas escribió en su cuenta de Twitter: ‘‘O aquí hay un pensamiento: promover libros de autores de color. Sólo un pensamiento”.

En tanto, Porochista Khakpour consignó: ‘‘¡Buen trabajo, lograste que la diversidad parezca racista, un verdadero talento de la América blanca!”

El novelista Eric Jerome Dickey sugirió: ‘‘¿Qué tal si pongo misnovelas y las de otras personas de color al frente y en exhibición? Tenemos asombrosas portadas de personas negras que representan personajes que realmente aparecen en nuestros trabajos de amor. No puedes ver lo que no puedes ver y no puedes comprar lo que no está disponible. Gracias de antemano”.

En el comunicado que anuncia la cancelación, Barnes & Noble sostuvo que las portadas fueron diseñadas por artistas de diferentes etnias y orígenes, y ‘‘no sustituyen a las voces negras o a los escritores de color, cuyas obras y voces merecen ser escuchadas.

‘‘Fue un proyecto inspirado en nuestro trabajo con las escuelas y fue creado en parte para aumentar la conciencia y el debate durante el Mes de la Historia Negra, en el que las tiendas Barnes & Noble a nivel nacional continuarán destacando una amplia selección de libros para celebrar la historia negra y la gran literatura de los escritores de color”.