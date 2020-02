Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2020, p. 4

Dos hombres se saludan en una sala a oscuras en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Son los artistas Stephen Prina y Alexandre Estrela. Se felicitan por sus respectivas exposiciones, que de manera simultánea aloja ese recinto y que desde mañana se pueden visitar.

En las salas oscuras están las piezas audiovisuales de Estrela, mientras las de Prina ocupan un espacio iluminado. Dos materiales distintos: el primero, la imagen; el segundo, la autobiografía.

Ambos acompañan a la prensa en un recorrido antes de la apertura al público de las muestras, este viernes.

El primer espacio está dedicado a la exposición de Prina, English for foreigners (Inglés para extranjeros); parte de un libro que le heredó su padre, quien emigró de Italia a Estados Unidos a la edad de 17 años, con 50 dólares y sólo la educación primaria. Se llama Second book in English for foreigners in evening schools (Segundo libro en inglés para extranjeros en escuelas vespertinas), de Frederick Houghton.

A primera vista puede parecer un texto inocente, sostuvo Prina; sin embargo, ‘‘las ilustraciones que lo acompañan comenzaron a molestarme, porque no era un libro sólo para aprender inglés, sino para tomar a los migrantes y moldearlos como ciudadanos modelo. Todas estas ilustraciones podrían parecer inocentes, pero en conjunto hay un subcontrato siniestro”.

Relación entre un libro de texto y la poesía de Pavese

Esa iniciativa comenzó en 2017 como parte de un trabajo en el que Stephen Prina explora la autobiografía para hacer arte. ‘‘Vengo de una formación artística en la que la autobiografía no era importante. Pero reconocí que en la cultura popular ese género es una forma de conexión importante. Así que esta exposición es la forma en la que me he involucrado con el formato autobiográfico”, detalló.