Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2020, p. 32

Vecinos de la colonia Condesa manifestaron que las áreas verdes de camellones se están muriendo por la falta de riego. Es el caso de los jardines de la calle Ámsterdam, donde, aseguraron, el año pasado sólo vinieron a regarlos dos veces .

Señalaron que además de no realizar el mantenimiento de esas áreas, las autoridades de Cuauhtémoc prohíben a los colonos regar las plantas, porque si me ven haciéndolo me llevan al juzgado cívico , explicó una vecina que pidió omitir su nombre.