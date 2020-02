Guadalupe Polanco, uno de los manifestantes, aseguró que la medida del gobierno mexicano afecta no sólo a balseros y tricicleros, sino a comerciantes, transportistas y hasta a los agricultores, que son quienes venden el plátano a guatemaltecos; es una cadenita que afecta a mucha gente .

Fuentes gubernamentales dijeron que los inconformes argumentaron que la presencia de agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) en la ribera del río para impedir el paso de indocumentados ha ocasionado que pobladores del vecino país no puedan entrar a realizar compras, lo que ha provocado una caída de 70 por ciento en la economía local.

Solicitaron a las autoridades federales que permitan a los guatemaltecos el paso sólo con la identificación oficial de su país, ya que cruzan a los municipios de la frontera para compras o por motivos de turismo.

Comentaron que algunos de los guatemaltecos que cruzan la zona fronteriza no cuentan con la Tarjeta de Visitante Regional que expide el INM, porque se les ha vencido o no han podido sacarla, pues cuando acuden a tramitarla no hay sistema, papel para impresión o plástico para la tarjeta .

Vicente Martínez, otro de los manifestantes afectados, comentó que luego de reunirse con funcionarios del INM a quienes expusieron su demanda, les prometieron que este viernes les darán respuesta.